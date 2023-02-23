Вальнес — о победе в квалификации спринта на ЧМ: я бдителен. Надеюсь, сегодня получу своё

Норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал выступление в квалификации мужского спринта на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения). Норвежец занял первое место в квалификационном забеге.

«Сейчас мне нужно немного успокоиться. День длинный. Сложно оценивать расклад сил между мной и Клебо. Сегодня я бдителен. В некоторых спринтах классикой в этом сезоне я не выступал на своём уровне, но от этого не стал плохим лыжником. Я это знаю. Надеюсь, сегодня я получу своё», — приводит слова Вальнеса NRK.

Чемпионат мира — 2023. Словения, Планица.

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.55,5.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +1,01.

3. Пол Голберг (Норвегия) +3,65.