Вальнес — о победе в квалификации спринта на ЧМ: я бдителен. Надеюсь, сегодня получу своё
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Норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал выступление в квалификации мужского спринта на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения). Норвежец занял первое место в квалификационном забеге.
«Сейчас мне нужно немного успокоиться. День длинный. Сложно оценивать расклад сил между мной и Клебо. Сегодня я бдителен. В некоторых спринтах классикой в этом сезоне я не выступал на своём уровне, но от этого не стал плохим лыжником. Я это знаю. Надеюсь, сегодня я получу своё», — приводит слова Вальнеса NRK.
Чемпионат мира — 2023. Словения, Планица.
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.55,5.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +1,01.
3. Пол Голберг (Норвегия) +3,65.
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