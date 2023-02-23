«Могу винить только себя». Холунд — о невключении в заявку на скиатлон на ЧМ-2023

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал решение тренерского штаба сборной Норвегии не включать его в заявку на скиатлон, который пройдёт завтра, 24 февраля, на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
«Я выступал на «Тур де Ски». Слишком много тренировался, несколько недель после Нового года был в плохой форме и покинул команду. Могу винить только себя», — приводит слова Холунда VG.
В скиатлоне Норвегию представят Йоханнес Клебо, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Шур Рёте. Гонка начнётся не ранее 17:30 мск.
На прошлом чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Ханс Кристер Холунд стал бронзовым призёром в скиатлоне. Золотую медаль завоевал россиянин Александр Большунов, вторым стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.
- 23 февраля 2023
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