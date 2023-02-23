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Сергей Устюгов: давайте честно — я бы не попал на чемпионат мира

Сергей Устюгов: давайте честно — я бы не попал на чемпионат мира
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Российский лыжник Сергей Устюгов после победы в спринте на «Чемпионских высотах» высказался о пропуске чемпионата мира — 2023 по лыжным гонкам. Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований.

«Давайте честно — я бы не попал на чемпионат мира. Почему? Возьмём рейтинг. Если бы не этот старт, то никто бы и не знал, в какой я форме. Да, я побеждал, но это было один раз, давно и неправда. Тем более что там был коньковый спринт, а на чемпионате мира он классический. А я был третьим в классическом спринте в Кирово-Чепецке», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 3.07,5.
2. Александр Терентьев (Архангельская область) +0,5.
3. Александр Большунов (Архангельская область) +3,6.

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