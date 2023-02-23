Сергей Устюгов: давайте честно — я бы не попал на чемпионат мира

Российский лыжник Сергей Устюгов после победы в спринте на «Чемпионских высотах» высказался о пропуске чемпионата мира — 2023 по лыжным гонкам. Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований.

«Давайте честно — я бы не попал на чемпионат мира. Почему? Возьмём рейтинг. Если бы не этот старт, то никто бы и не знал, в какой я форме. Да, я побеждал, но это было один раз, давно и неправда. Тем более что там был коньковый спринт, а на чемпионате мира он классический. А я был третьим в классическом спринте в Кирово-Чепецке», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 3.07,5.

2. Александр Терентьев (Архангельская область) +0,5.

3. Александр Большунов (Архангельская область) +3,6.