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Сергей Устюгов: чемпионат мира? Да я и за Кубком мира не слежу

Сергей Устюгов: чемпионат мира? Да я и за Кубком мира не слежу
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Российский лыжник Сергей Устюгов признался, что не следит за чемпионатом мира — 2023 по лыжным гонкам, который проходит в Планице (Словения).

«Да я и за Кубком мира, честно говоря, не слежу. Не читаю, не смотрю ничего. Интересуюсь только тем, как я тренируюсь. Беру, открываю планы, смотрю, какие гонки. Посмотрел и выполнил, что нужно. Утром встаёшь и думаешь, как дальше идти тренироваться, или, наоборот, просыпаешься на бодряке и идёшь дальше заниматься», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.

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