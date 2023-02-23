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«Дикие условия, просто невероятно». Шведский лыжник — о ЧМ в Словении

«Дикие условия, просто невероятно». Шведский лыжник — о ЧМ в Словении
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Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, шведский лыжник Калле Хальфварссон после квалификации спринта в рамках чемпионата мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения) пожаловался на состояние трассы.

«Я показал хороший результат. Но казалось, что все идут медленнее. Мне не понравилась гонка. Было очень туго. Такое ощущение, что мы кувыркались по трассе.

Не понимаю, как такие условия могут быть на чемпионате мира. Совершенно дико. Это чертовски невероятно на чемпионате мира. Но… тебе просто должна нравиться эта ситуация.

Считаю ли я, что чемпионат мира надо проводить в другом месте? Вместо этого места вы должны провести его… в Шпицбергене», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

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