Шведская лыжница Хагстрём пожаловалась на месячные, начавшиеся прямо перед гонкой ЧМ
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Шведская лыжница Йоханна Хагстрём рассказала о проблеме, которая возникла у неё перед началом квалификации спринта на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
«У меня была небольшая паника и стресс. Месячные начались за четверть часа до начала квалификации спринта. Я подумала: «Почему это случилось именно сейчас?» На самом деле, месячные должны были начаться завтра. У меня белый костюм, так что спрятать это невозможно.
Месячные не влияют на моё состояние в гонке, но я получила дополнительную дозу стресса перед стартом. В целом, гонка прошла нормально. Рада, что прошла дальше», — приводит слова Хагстрём Expressen.
Хагстрём заняла 11-е место в квалификации спринта и прошла в четвертьфинал соревнований.
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