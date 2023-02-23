Бородавко: выиграет ли Клебо шесть золотых медалей на ЧМ? Будет зависеть от Нисканена

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко дал прогноз на чемпионат мира, который стартует сегодня, 23 февраля, без участия российских спортсменов.

«Буду ли следить за чемпионатом мира? По возможности послежу, конечно. Нужно посмотреть на готовность соперников. Думаю, у мужчин норвежцы всё выиграют. У женщин, конечно, фаворитки – шведки. Но я думаю, что свои медали возьмут и норвежки, и финки, и немки, и американки.

Выиграет ли Клебо шесть золотых медалей? Все предпосылки к этому есть. Он постоянно совершенствуется. Самая сложная для него гонка – марафон на 50 км, там всё будет зависеть от Ийво Нисканена», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.