Лучший норвежский лыжник может выиграть всё золото ЧМ-2023. Главные интриги турнира

В словенской Планице стартовал очередной чемпионат мира по лыжным видам спорта. Впервые за 69 лет без участия российских спортсменов, хотя Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда не смогла обойтись без Александра Большунова и Натальи Непряевой в анонсирующем ролике. Безусловно, главный старт года без наших делает лакомое блюдо не таким вкусным. Но мы постарались найти главные интриги в лыжных гонках.

Завоюет ли Клебо шесть золотых медалей?

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в интервью «Чемпионату» выразил уверенность, что норвежец Йоханнес Клебо завоюет шесть золотых медалей в Планице. Лидер сборной Норвегии с огромной долей вероятности побежит все гонки чемпионата мира. Но сможет ли он завоевать шесть золотых медалей? У Йоханнеса Бё в биатлоне было на одну попытку больше, но лучший биатлонист мира в семи гонках завоевал пять наград высшей пробы.

Кто окажет сопротивление шведским лыжницам?

Шведские лыжницы в нынешнем сезоне доминируют в Кубке мира. Как на дистанциях, так и в спринте. Не исключено, что все гонки чемпионата мира останутся за ними. Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Майя Дальквист, Йонна Сундлинг, Эмма Рибом, Линн Сван – ну дрим-тим просто. Но в эстафете всегда великолепно выглядят немки – главное, чтобы их тренер не забывал вовремя предупреждать судей об изменениях в составе. Да и в личных гонках достаточно сильных соперниц.

Кто первым из участников ЧМ-2023 заговорит про отсутствие российских соперников?

Журналисты уже спрашивают у участников чемпионата мира про отсутствие сборной России. Но всё это в качестве разогрева. Кто же первым из спортсменов после гонки вновь затронет эту тему и даст развёрнутый комментарий? Представители Норвегии, Швеции, Финляндии, США?

Примет Линн Сван вызов со стороны Вероники Степановой?

Интересно, будут ли журналисты задавать вопросы шведке Линн Сван о том вызове, который бросила ей олимпийская чемпионка из России Вероника Степанова? Наша лыжница предложила шведке, которая постоянно делает резкие заявления в адрес российских спортсменов, выяснить отношения на трассе на дистанции длинного спринта на нейтральной территории. И самое интересное – примет ли Сван этот вызов?

Кто станет главным героем ЧМ-2023 в лыжных гонках?

Можно ли будет считать главным героем того, кто выиграет наибольшее количество медалей? Или статус главного героя будет определяться как-то ещё? Например, сенсационный победитель или даже сенсационный призёр одной из гонок? Особенно если в спринте выиграет не Клебо и не одна из шведок.

Сколько стран увезут домой медали с лыжных гонок?

На ЧМ-2023 по биатлону медали завоёвывали представители шести стран. И уже пошли разговоры о том, что биатлон идёт по пути лыж, где у мужчин бал правят норвежцы, а у женщин – шведки. Сколько стран в итоге уедут с медалями в лыжных гонках? Точно больше двух, поскольку в эстафетах побегут не только Норвегия и Швеция.