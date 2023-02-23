Швед Ангер упал в четвертьфинальном забеге спринта на ЧМ, помешав другим лыжникам
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20-летний шведский лыжник Эдвин Ангер не удержался на ногах по ходу четвертьфинального забега спринта в классическом стиле в рамках чемпионата мира – 2023, который проходит в Планице (Словения). Его падение вызвало небольшой затор, в результате которого, в частности, время потерял чех Людек Шеллер.
В итоге, Ангер финишировал в забеге последним с отставанием от победителя норвежца Эрика Вальнеса в более 50 секунд. Эдвин не продолжил борьбу после падения.
Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Четвертьфинал №1
1. Эрик Вальнес (Норвегия) – 2.59,30.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) + 0,43.
3. Вилле Ахонен (Финляндия) + 0,55.
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