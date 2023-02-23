Лыжница Сундлинг выиграла спринт на втором чемпионате мира подряд

Шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей спринтерской гонки на втором чемпионате мира подряд. Впервые она выиграла личный спринт на первенстве планеты 2021 года в Оберстдорфе. В 2022 году на Олимпийских играх в Пекине Сундлинг также завоевала золото в спринте.

Для Сундлинг это третья медаль чемпионатов мира – и все награды у неё высшей пробы. В 2021 году она первенствовала также в командном спринте.

Напомним, в первой гонке чемпионата мира – 2023, коньковом спринте, весь пьедестал заняли шведские лыжницы. Победила Сундлинг, серебряным призёром стала Эмма Рибом, бронзовым — Майя Дальквист. Четвёртое место также заняла шведка — Линн Сван.

Кроме них, в финале бежали две норвежки: Кристине Ставос Шистад и Тириль Уднес Венг.