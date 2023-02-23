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Лыжница Сундлинг выиграла спринт на втором чемпионате мира подряд

Лыжница Сундлинг выиграла спринт на втором чемпионате мира подряд
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Шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей спринтерской гонки на втором чемпионате мира подряд. Впервые она выиграла личный спринт на первенстве планеты 2021 года в Оберстдорфе. В 2022 году на Олимпийских играх в Пекине Сундлинг также завоевала золото в спринте.

Для Сундлинг это третья медаль чемпионатов мира – и все награды у неё высшей пробы. В 2021 году она первенствовала также в командном спринте.

Напомним, в первой гонке чемпионата мира – 2023, коньковом спринте, весь пьедестал заняли шведские лыжницы. Победила Сундлинг, серебряным призёром стала Эмма Рибом, бронзовым — Майя Дальквист. Четвёртое место также заняла шведка — Линн Сван.

Кроме них, в финале бежали две норвежки: Кристине Ставос Шистад и Тириль Уднес Венг.

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