Нортуг — о победе Клебо: он будто щёлкнул выключателем, полностью контролировал ситуацию
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Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Петтер Нортуг, работающий экспертом норвежского телеканала, прокомментировал победу норвежца Йоханнеса Клебо и серебро Пола Голберга в коньковом спринте на чемпионате мира – 2023.
«Клебо выглядит так, словно действительно щелкнул выключателем и управляет, как ему хочется. Он полностью контролировал ситуацию и стал чемпионом мира, как и хотел. Отличная работа и со стороны Голберга. Думаю, Пол очень доволен, в то же время такой хороший старт много значит для Клебо», — приводит слова Нортуга TV2.
Клебо завоевал пятую подряд золотую медаль в спринте на крупных турнирах (чемпионатах мира и Олимпийских играх).
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