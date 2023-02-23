«Это потрясающе!» Терезе Йохауг эмоционально отреагировала на победу Клебо на ЧМ-2023

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг отреагировала на победу соотечественника, Йоханнеса Клебо, в классическом спринте на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения). Для норвежца это уже седьмое золото с ЧМ.

«Он испытывал колоссальное давление в течение последних нескольких недель, но приехал сюда и оправдал ожидания. Это потрясающе!» — приводит слова Йохауг NRK.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.

3. Жуль Шаппа (Франция) +2,24.

4. Михал Новак (Чехия) +5,90.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) +11,64.

6. Лука Шанава (Франция) +32,27.