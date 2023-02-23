«Упал груз с плеч». Йоханнес Клебо высказался о первой победе на чемпионате мира — 2023

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что победа в первой гонке чемпионата мира – 2023 помогла ему избавиться от морального напряжения. Клебо уверенно выиграл спринт в классическом стиле.
«Сегодня с моих плеч упал груз. Теперь я чувствую, что этот чемпионат мира может пройти так, как он начался сегодня. Я могу расправить плечи, выдохнуть и продолжать бороться. Надеюсь, я повеселюсь, даже если в следующие дни мне будет очень тяжело», — приводит слова Клебо NRK.
Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.
3. Жуль Шаппа (Франция) +2,24.
Отметим, что серия Клебо из побед в спринтах началась ещё на Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане.
- 23 февраля 2023
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