Йонна Сундлинг прокомментировала победу в спринте на ЧМ-2023

Шведская лыжница Йонна Сундлинг прокомментировала победу в спринтерской гонке на чемпионате мира в Планице.

Представительницы Швеции впервые в истории заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на чемпионате мира. Второй была Эмма Рибом, третьей Майя Дальквист.

«Я довольна и счастлива. Это был тяжёлый финал, и я очень рада, что смогла сохранить темп до самого финиша. Рада также, что пьедестал впервые полностью шведский, но у меня ещё не было времени об этом подумать. Возможно, я ещё даже не осознала этого. Как будем праздновать? Посмотрим, может, будет торт в отеле», — приводит слова Сундлинг Expressen.

Сундлинг стала победительницей спринтерской гонки на втором чемпионате мира подряд. Впервые она выиграла личный спринт на первенстве планеты 2021 года в Оберстдорфе. В 2022 году, на Олимпийских играх в Пекине Сундлинг также завоевала золото в спринте.