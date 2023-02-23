Пол Голберг дал эмоциональный комментарий после завоевания серебра в спринте на ЧМ-2023

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежец Пол Голберг поделился эмоциями от завоевания серебра в классическом спринте на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения). Это первая личная медаль на таком уровне для норвежца.

«Я готовился к этому годами. Я и те, кто меня окружал, очень многим пожертвовали. Сначала я смотрел полуфинал, где сосед по комнате упал и не получил возможности выйти в финал… Это очень жестоко. Глупо, что я пришёл сюда (на интервью) именно сейчас», — приводит слова Голберга NRK. Пол не смог продолжить, эмоции взяли верх, и он расплакался.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.

3. Жуль Шаппа (Франция) + 2,24.