Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Пол Голберг дал эмоциональный комментарий после завоевания серебра в спринте на ЧМ-2023

Пол Голберг дал эмоциональный комментарий после завоевания серебра в спринте на ЧМ-2023
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежец Пол Голберг поделился эмоциями от завоевания серебра в классическом спринте на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения). Это первая личная медаль на таком уровне для норвежца.

«Я готовился к этому годами. Я и те, кто меня окружал, очень многим пожертвовали. Сначала я смотрел полуфинал, где сосед по комнате упал и не получил возможности выйти в финал… Это очень жестоко. Глупо, что я пришёл сюда (на интервью) именно сейчас», — приводит слова Голберга NRK. Пол не смог продолжить, эмоции взяли верх, и он расплакался.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.
3. Жуль Шаппа (Франция) + 2,24.

Норвежский фаворит свалился в снег и сломал лыжу. Драма в спринте на чемпионате мира Норвежский фаворит свалился в снег и сломал лыжу. Драма в спринте на чемпионате мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023