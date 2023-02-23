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Эрик Вальнес: как бы я описал этот день? Просто много потраченных впустую тренировок

Эрик Вальнес: как бы я описал этот день? Просто много потраченных впустую тренировок
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Олимпийский чемпион и чемпион мира в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес поделился эмоциями после неудачного выступления в личном классическом спринте на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения).

Напомним, Вальнес выиграл квалификацию и свой четвертьфинальный забег. В полуфинале Эрик упал и сломал лыжу, из-за чего не смог квалифицироваться в финал, победителем которого стал его соотечественник и напарник в командном спринте Йоханнес Клебо. На финише Вальнес со злости бросил лыжу в сторону.

«Как бы я описал этот день? Просто много потраченных тренировок впустую. Это был один из самых больших шансов в моей карьере. Пустая трата времени. Чувствую себя ужасно», — приводит слова Вальнеса NRK.

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