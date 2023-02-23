Эмма Рибом — о серебре ЧМ: чувствовала, что у меня хороший день

Шведская лыжница Эмма Рибом прокомментировала завоевание серебряной медали в спринте на чемпионате мира в Планице.

Для Рибом, до последних метров дистанции боровшейся за победу с соотечественницей Йонной Сундлинг, серебро стало первой медалью чемпионатов мира.

«Это важно для меня. С самого начала чувствовала, что у меня хороший день, так здорово соревноваться, когда всё работает так, как сегодня. Это так прекрасно, что мы объединяемся всей командой, когда дело доходит до самого главного», — приводит слова Рибом Expressen.

Представительницы Швеции впервые в истории заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на чемпионате мира. Победу одержала Сундлинг, второй была Рибом, третьей Майя Дальквист. Четвёртое место тоже заняла представительница Швеции Линн Сван.