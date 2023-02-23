«Лучше и быть не может». Майя Дальквист — о шведском пьедестале в спринте

Шведская лыжница Майя Дальквист рассказала, что со смешанными чувствами восприняла брозу конькового спринта на чемпионате мира в Планице. Дело в том, что в борьбе за позицию при выходе на стадион, она толкнула соотечественницу Линн Сван, которая в итоге стала четвёртой.
«Сегодня я разрывалась между тем, чтобы быть невероятно счастливой от того, что выиграла медаль, и чёрт побери (ругается). Но потом встретила её (Линн Сван – Прим. «Чемпионата»), и она сказала, что я всё же её ударила. Но всё же я счастлива.
Занять первые четыре места – это здорово. Это так хорошо, что лучше и быть не может. Это действительно важно для нас. Могло бы быть пятеро подряд? Тогда было бы на 100% лучше. Победа Сундлинг? Она была непобедима в последние три-четыре года. Это впечатляет», — приводит слова Дальквист Expressen.
- 23 февраля 2023
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