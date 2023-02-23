Линн Сван осталась недовольна четвёртым местом в спринте на ЧМ-2023

Шведская лыжница Линн Сван осталась недовольна четвёртым местом, которое заняла в финальном забеге конькового спринта на чемпионате мира в Планице.
Сван, которая в последние пару лет из-за травм пропустила немало крупных стартов, боролась за место на пьедестале почёта с подругами по сборной Швеции. Однако при выходе на стадион Майя Дальквист оттолкнула её, выбирая более выгодную лыжню.
«Финал получился очень сумбурным, наверное, все заранее знали, что так оно и будет. Но я не могу позволить себе всё испортить, если собираюсь завоевать медаль», — приводит слова Сван Expressen.
Представительницы Швеции впервые в истории заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на чемпионате мира. Победу одержала Йонна Сундлинг, второй была Эмма Рибом, третьей — Дальквист. Четвёртое место заняла Сван.
- 23 февраля 2023
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