Линн Сван осталась недовольна четвёртым местом в спринте на ЧМ-2023

Шведская лыжница Линн Сван осталась недовольна четвёртым местом, которое заняла в финальном забеге конькового спринта на чемпионате мира в Планице.

Сван, которая в последние пару лет из-за травм пропустила немало крупных стартов, боролась за место на пьедестале почёта с подругами по сборной Швеции. Однако при выходе на стадион Майя Дальквист оттолкнула её, выбирая более выгодную лыжню.

«Финал получился очень сумбурным, наверное, все заранее знали, что так оно и будет. Но я не могу позволить себе всё испортить, если собираюсь завоевать медаль», — приводит слова Сван Expressen.

Представительницы Швеции впервые в истории заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на чемпионате мира. Победу одержала Йонна Сундлинг, второй была Эмма Рибом, третьей — Дальквист. Четвёртое место заняла Сван.