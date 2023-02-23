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Тёугбёль назвал идиотизмом поведение шведа Грате в четвертьфинале ЧМ

Тёугбёль назвал идиотизмом поведение шведа Грате в четвертьфинале ЧМ
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 в личном спринте норвежский лыжник Ховард Солос Тёугбёль прокомментировал инцидент, в который попал в четвертьфинале классического спринта на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения).

Тёугбёль упал по ходу прохождения дистанции. Его толкнул швед Маркус Грате. Ховард потерял много времени и не сумел пробиться в следующую стадию соревнований. После этого в эфире телевидения тренер норвежцев заявил, что за действия, которые предпринял Грате, по правилам его нужно сразу дисквалифицировать.

«Я думаю, у него не было необходимости так поступать. Я не любитель идти таким путём. Я очень разочарован. Конечно, я был раздражён из-за того, что попал в такую ситуацию. Не мне быть присяжным в этом деле и принимать решение, но я думаю, что это идиотизм – вести себя так на трассе на многолюдном участке. В борьбе он вёл себя очень агрессивно, и это отразилось на мне», — приводит слова Тёугбёля Aftonbladet.

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