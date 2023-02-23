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Грате ответил на критику норвежцев за столкновение с Тёугбёлем

Грате ответил на критику норвежцев за столкновение с Тёугбёлем
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Шведский лыжник Маркус Грате ответил на критику со стороны сборной Норвегии за своё поведение в четвертьфинале классического спринта на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения).

Грате агрессивно боролся с норвежцем Ховардом Солосом Тёгбёлем, из-за чего тот упал и не смог выйти в следующую стадию соревнований. После этого в эфире телевидения тренер норвежцев заявил, что за действия, которые предпринял Грате, по правилам его нужно сразу дисквалифицировать.

«Я понимаю, что они очень разозлились. Но ко мне не стали подходить, проявили уважение. Но видно, что они злы. В том моменте было тесно, но место было. Вы не можете быть добродушными в ситуациях, когда возникают такие шансы, вы пытаетесь ими воспользоваться. Я не мог просто так отдать это место», — приводит слова Грате Aftonbladet.

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