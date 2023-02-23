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«Это было глупо». Хальфварссон признался, что забыл поесть перед финалом спринта

«Это было глупо». Хальфварссон признался, что забыл поесть перед финалом спринта
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Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, шведский лыжник Калле Хальфварссон прокомментировал своё пятое место в финале классического спринта на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения).

«Я очень разочарован финалом. У меня совсем не было сил, а я хотел стоять на подиуме. В четвертьфинале и полуфинале мне было очень легко, но потом что-то произошло. Я не получил достаточного питания, которое мне было необходимо. Вероятно, я неправильно распределил скорость по заездам, плюс забыл запастись энергией между забегами. В основном я просто пил воду, это было глупо. Да, я опытный лыжник, но моя скорость меня же ослепила. Сейчас я съем очень много еды, чтобы вернуть себе энергию», — приводит слова Хальфварссона SVT.

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