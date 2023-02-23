Выходка Клебо перед финишной чертой останется безнаказанной. Даже правила на его стороне

Финал мужского спринта на чемпионате мира по лыжным гонкам – 2023 прошёл без глобальных сюрпризов. Йоханнес Клебо должен был этот забег выиграть, чтобы завоевать своё седьмое золото, – он его и выиграл. Причём выиграл легко, играючи, с огромным запасом и без шансов для конкурентов.

Йоханнес привычно бросил толкаться и начал махать зрителям уже на середине финишной прямой. Его отрыва хватило, чтобы и так спокойно укатиться за черту от бьющихся не на жизнь, а на смерть за серебро Голберга и Шаппа. Впрочем, перед самым финишем Клебо позволил себе нестандартную выходку.

Перед чертой он вышел из своего крайнего правого финишного коридора, по диагонали пересёк всю трассу и закончил гонку, можно сказать, в левом крайнем коридоре. Смотрелось круто. Но не нарушил ли Клебо правила?

Бытует мнение, что менять финишные коридоры или пересекать разделительную линию между ними строго запрещено. В лыжных гонках было немало спорных ситуаций, с этим связанных. Одна из самых резонансных – в скиатлоне на Олимпиаде в Сочи, когда норвежец Сундбю съехал в коридор к российскому лыжнику Вылегжанину и оставил того без медали Игр. Российская сторона подавала протесты, но изменения результатов гонки не добилась.

Издевательский финиш Клебо на ЧМ-2023 Фото: Кадры из трансляции

Автоматически за смену коридора на финише лыжников не наказывают. Более того, в актуальной редакции правил FIS отдельно проговаривается, что спортсмену на участках трассы с разметкой разрешено менять выбранный коридор, если он не создаёт при этом помех другим лыжникам.

Йоханнес Клебо на финише был так далеко от соперников, что не мог им помешать. Его выходка не оказала совершенно никакого влияния на исход гонки, так что и наказывать его не за что. Чисто теоретически судья после гонки может спросить Клебо, что с ним случилось на финише. И норвежец может ответить, что его укачало и повело в сторону. И возразить ему будет нечего.

Пафосный финиш норвежца понравился не всем, но Йоханнес имеет полное право так делать. Чтобы не позволять ему так красоваться перед болельщиками, соперникам всего-навсего нужно заставлять его бороться на финише.

А без борьбы Клебо будет устраивать такие шоу регулярно.