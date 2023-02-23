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Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2023: Йоханнес Клебо пересёк все финишные коридоры и не будет за это наказан

Выходка Клебо перед финишной чертой останется безнаказанной. Даже правила на его стороне
Михаил Чесалин
Выходка Клебо перед финишной чертой.
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Йоханнес может позволить себе делать всё, что хочет.

Финал мужского спринта на чемпионате мира по лыжным гонкам – 2023 прошёл без глобальных сюрпризов. Йоханнес Клебо должен был этот забег выиграть, чтобы завоевать своё седьмое золото, – он его и выиграл. Причём выиграл легко, играючи, с огромным запасом и без шансов для конкурентов.

Йоханнес привычно бросил толкаться и начал махать зрителям уже на середине финишной прямой. Его отрыва хватило, чтобы и так спокойно укатиться за черту от бьющихся не на жизнь, а на смерть за серебро Голберга и Шаппа. Впрочем, перед самым финишем Клебо позволил себе нестандартную выходку.

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Перед чертой он вышел из своего крайнего правого финишного коридора, по диагонали пересёк всю трассу и закончил гонку, можно сказать, в левом крайнем коридоре. Смотрелось круто. Но не нарушил ли Клебо правила?

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
23 февраля 2023, четверг. 18:08 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:56.07
2
Пол Голберг
Норвегия
+2.22
3
Жуль Шаппа
Франция
+2.24

Бытует мнение, что менять финишные коридоры или пересекать разделительную линию между ними строго запрещено. В лыжных гонках было немало спорных ситуаций, с этим связанных. Одна из самых резонансных – в скиатлоне на Олимпиаде в Сочи, когда норвежец Сундбю съехал в коридор к российскому лыжнику Вылегжанину и оставил того без медали Игр. Российская сторона подавала протесты, но изменения результатов гонки не добилась.

Издевательский финиш Клебо на ЧМ-2023

Издевательский финиш Клебо на ЧМ-2023

Фото: Кадры из трансляции

Автоматически за смену коридора на финише лыжников не наказывают. Более того, в актуальной редакции правил FIS отдельно проговаривается, что спортсмену на участках трассы с разметкой разрешено менять выбранный коридор, если он не создаёт при этом помех другим лыжникам.

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Йоханнес Клебо на финише был так далеко от соперников, что не мог им помешать. Его выходка не оказала совершенно никакого влияния на исход гонки, так что и наказывать его не за что. Чисто теоретически судья после гонки может спросить Клебо, что с ним случилось на финише. И норвежец может ответить, что его укачало и повело в сторону. И возразить ему будет нечего.

Пафосный финиш норвежца понравился не всем, но Йоханнес имеет полное право так делать. Чтобы не позволять ему так красоваться перед болельщиками, соперникам всего-навсего нужно заставлять его бороться на финише.

А без борьбы Клебо будет устраивать такие шоу регулярно.

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Теги Лыжи Йоханнес Хёсфлот Клебо •••

Заглавное фото: Giovanni Auletta/Agence Zoom/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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