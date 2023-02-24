Ахонен: знал, что Клебо не догнать. Однажды он упустил Большунова, повторения не будет

Финский лыжник Вилле Ахонен поделился впечатлениями от борьбы с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо в классическом спринте на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения).
Ахонен в четвертьфинале едва не обошёл расслабившегося перед финишем Клебо — их разделило 12 сотых секунды. Если бы финну это удалось, норвежцу пришлось бы надеяться на проход в следующий раунд в качестве лаки-лузера. В итоге Вилле смог отобраться дальше по времени, но остановился на стадии полуфинала, а Йоханнес выиграл соревнования.
«Я прекрасно знал, что он опередит меня на финишной прямой. Он знает, как это делать. Однажды он отдал Большунову такую победу на высоком уровне. Я не думаю, что он снова это допустит. Сегодняшнее выступление вселяет в меня веру в то, что я могу кататься на лыжах с максимальной скоростью», — приводит слова Ахонена Ilta-Sanomat.
Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.
3. Жуль Шаппа (Франция) +2,24.
4. Михал Новак (Чехия) +5,90.
5. Калле Хальфварссон (Швеция) +11,64.
6. Лука Шанава (Франция) +32,27.
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