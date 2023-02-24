«Худшее, что могло случиться». Норвежка Шистад — об условиях на трассе ЧМ-2023 в Планице

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад прокомментировала выступление в женском классическом спринте на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения). Норвежка заняла пятое место в этой гонке.

«Что касается условий в Планице, это было худшее, что могло случиться. Я пыталась выжать максимум в этих условиях, но шведские спортсменки просто лучше. Особенно на такой сложной трассе. Печально, что мы не смогли навязать конкуренцию шведкам. Я буду усердно работать ближайшие два года, чтобы подобное не повторилось в Тронхейме. Тяжело видеть четырёх шведок впереди. Надеюсь, на чемпионате мира такого больше не будет», — приводит слова Шистад NRK.

Лыжные гонки. Чемпионат мира – 2023, Планица. Спринт, классический стиль, 1,2 км. Финал. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.21,67.

2. Эмма Рибом (Швеция) – отставание 0,87 секунды.

3. Майя Дальквист (Швеция) +4,45.

4. Линн Сван (Швеция) +5,88.

5. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +10,93.

6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +27,29.