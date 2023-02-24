Тириль Венг: в финале спринта на ЧМ-2023 я была статисткой

Чемпионка мира 2021 года в эстафете норвежская лыжница Тириль Уднес Венг прокомментировала своё выступление в финале спринта на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения). Венг заняла шестое место в финальном забеге.

«Я была статисткой. Печально, когда ты первый раз оказываешься в финале и у тебя нет сил. Но в каком-то смысле это нормально. Я отдала всё, что у меня было. Нет, нахождение шведок на первых четырёх местах я нормой не считаю. Но мы были готовы к тому, что шведок будет очень сложно обойти. Они слишком хороши», — приводит слова Венг NRK.

Лыжные гонки. Чемпионат мира-2023, Планица. Спринт, классический стиль, 1,2 км. Финал. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.21,67.

2. Эмма Рибом (Швеция) – отставание 0,87 секунды.

3. Майя Дальквист (Швеция) +4,45.

4. Линн Сван (Швеция) +5,88.

5. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +10,93.

6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +27,29.