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Юстина Ковальчик поделилась мнением о доминировании Норвегии в лыжных гонках

Юстина Ковальчик поделилась мнением о доминировании Норвегии в лыжных гонках
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Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик высказалась о господстве норвежских лыжников.

«Раньше были разговоры о возможных ограничениях, чтобы укротить доминирование Норвегии. Тогда побеждала либо Норвегия, либо Ковальчик, либо Шарлотта Калла. Сейчас ситуация поменялась. В топ-10 попадают представители нескольких стран. У мужчин, особенно без российских спортсменов, только Норвегия. Может быть, другим командам нужно больше времени, потому что мы видим, что у женщин ситуация поменялась.

С каждым годом спортсмены становятся всё сильнее. Нынешние лыжницы сильнее нас. Я была рада увидеть успех шведских спортсменок в спринте, но думаю, что Шистад ещё способна всех удивить», — приводит слова Ковальчик Dagbladet.

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