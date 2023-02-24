Александр Большунов одержал уверенную победу в скиатлоне на «Чемпионских высотах»

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов без проблем завоевал золото в скиатлоне на 30 км на «Чемпионских высотах», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

Александр Большунов показал результат 1:13.44,4, опередив Сергея Устюгова на 32,5 секунды. Третьим стал представитель Республики Коми Илья Семиков.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область). Скиатлон, 30 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) – 1:13.44,4.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) – отставание 32,5.

3. Илья Семиков (Республика Коми) +33,5.

4. Артём Мальцев (Тюменская область) +35,7.

5. Иван Якимушкин (Тюменская область) +35,8.

6. Алексей Червоткин (Москва) +42,6.