Александр Большунов одержал уверенную победу в скиатлоне на «Чемпионских высотах»
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов без проблем завоевал золото в скиатлоне на 30 км на «Чемпионских высотах», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).
Александр Большунов показал результат 1:13.44,4, опередив Сергея Устюгова на 32,5 секунды. Третьим стал представитель Республики Коми Илья Семиков.
Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область). Скиатлон, 30 км. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) – 1:13.44,4.
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) – отставание 32,5.
3. Илья Семиков (Республика Коми) +33,5.
4. Артём Мальцев (Тюменская область) +35,7.
5. Иван Якимушкин (Тюменская область) +35,8.
6. Алексей Червоткин (Москва) +42,6.
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
13:25
-
13:15
-
13:03
-
12:53
-
12:53
-
12:38
-
12:34
-
12:22
-
12:15
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
10:55
-
10:46
-
10:36
-
10:19
-
10:09
-
09:40
-
09:39
-
09:27
-
00:29
- 23 февраля 2023
-
23:49
-
23:37
-
22:53
-
22:27
-
22:09
-
21:39
-
21:20
-
20:52
-
20:38
-
20:31
-
20:18
-
20:00
-
19:59
-
19:48
Партнерский контент