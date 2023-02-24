«Это истощает физически и морально». Йохауг назвала главную угрозу успеху Клебо на ЧМ-2023

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о проблеме, с которой норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо может столкнуться на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения). Напомним, лыжник планирует принять участие во всех шести гонках на турнире.

«Принять участие во всех гонках чемпионата мира — это серьёзные энергетические затраты. Особенно когда график такой плотный. А ещё есть общение с журналистами, допинг-контроль, поездки в отель и обратно. На старте турнира всё идёт хорошо, потому что ты подходишь к чемпионату мира с заряженными батареями и на кураже. Но каждый следующий день отнимает энергию. Это истощает физически и морально. Нужно перезагружаться и искать источники энергии каждый день», — приводит слова Йохауг NRK.