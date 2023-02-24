Шаппа: Клебо поздравил с бронзой. Мне всегда казалось, что к нему трудно подступиться

Французский лыжник Жуль Шаппа прокомментировал третье место в спринте на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).
«Я действительно этого ещё не осознал. Но быть на подиуме рядом с Голбергом и Клебо… Это спортсмены невероятного уровня, и я стою здесь с ними — это безумие. Клебо поздравил меня и спросил, первый ли это подиум для меня. Я был рад, что он заинтересовался мной, потому что раньше мне всегда казалось, что к нему трудно подступиться.
Перед квалификацией я был напряжён. Накануне были проблемы со спиной и плечом, но ничего серьёзного. Конечно, я ощущал давление, но это не смогло меня дестабилизировать. Кроме того, я был уверен в своих лыжах. Когда прошёл квалификацию, сказал себе, что должен оседлать эту волну и идти до конца. Это была скорее эйфория, чем стресс. Финал мне очень понравился. На финишной прямой я был в трансе, было крайне тяжело. Но я выложился на полную, поэтому не разочарован, что упустил серебро», — приводит слова Шаппа Le Dauphine Libere.
- 24 февраля 2023
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