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Кустова и Климов оформили победные дубли на ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина

В Чайковском завершился чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Александра Кустова и Евгений Климов стали безоговорочными триумфаторами соревнований, одержав по две победы.

21 февраля прошли женские и мужские соревнования на нормальном трамплине.

Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Нормальный трамплин. Женщины

1. Александра Кустова — 239,8 балла.

2. Кристина Прокопьева — 232,6 балла.

3. Ирина Аввакумова — 223,8 балла.

Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Нормальный трамплин. Мужчины

1. Евгений Климов — 253,5 балла.

2. Данил Садреев — 249 баллов.

3. Илья Маньков — 234,1 балла.

23 февраля состоялись соревнования на большом трамплине.

Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Большой трамплин. Женщины

1. Александра Кустова — 233,1 балла.

2. Ирина Аввакумова — 214,7 балла.

3. Кристина Прокопьева — 214,4 балла.

Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Большой трамплин. Мужчины

1. Евгений Климов — 247,4 балла.

2. Илья Маньков — 228,6 балла.

3. Владислав Мустафин — 223,4 балла.