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Менеджер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах выступил против возвращения России

Менеджер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах выступил против возвращения России
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Менеджер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах Клас Бреде Бротен поделился мнением о возможном допуске российских спортсменов на международные турниры.

«Россия не должна иметь представителей в международном спорте. Я не думаю, что выступления российских спортсменов на международной арене даже в нейтральном статусе допустимы.

Люди говорят, что нельзя смешивать спорт и политику, но спорт во многих контекстах является политикой. Особенно при таком режиме. Если настежь открыть дверь для российских спортсменов, кто-то может недобросовестно этим воспользоваться. Думаю, спорт должен осознанно защищать себя как организация, которая дистанцируется от происходящих ужасных вещей», — приводит слова Бротена Nettavisen.

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