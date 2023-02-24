Менеджер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах выступил против возвращения России
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Менеджер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах Клас Бреде Бротен поделился мнением о возможном допуске российских спортсменов на международные турниры.
«Россия не должна иметь представителей в международном спорте. Я не думаю, что выступления российских спортсменов на международной арене даже в нейтральном статусе допустимы.
Люди говорят, что нельзя смешивать спорт и политику, но спорт во многих контекстах является политикой. Особенно при таком режиме. Если настежь открыть дверь для российских спортсменов, кто-то может недобросовестно этим воспользоваться. Думаю, спорт должен осознанно защищать себя как организация, которая дистанцируется от происходящих ужасных вещей», — приводит слова Бротена Nettavisen.
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