Легков: через 20 лет не вспомнят, что россияне не бежали. А у Клебо будет много медалей

Олимпийский чемпион Александр Легков высказался о выступлении норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на чемпионате мира в Планице, куда не допущены российские спортсмены.

Став серебряным призёром скиатлона, Клебо обогнал Александра Большунова по количеству медалей с чемпионатов мира. Теперь у него девять наград на мировых первенствах. На счету Большунова восемь медалей.

«Когда пройдёт 20 лет, то, к сожалению, никто не вспомнит, что россияне не бежали. А у Клебо будет много медалей, все они будут ценными — от этого печально.

Но, так или иначе, в спринте Клебо почти нет равных. Он заслуженно выиграл спринт. Только дважды на чемпионате мира его в спринте обошли итальянец и француз. Поэтому тут даже если бы бежали наши ребята, то Клебо всё равно в спринте был бы фаворитом», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.