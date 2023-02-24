Впервые за 73 года первые четыре места в мужской гонке на ЧМ заняли лыжники одной страны

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам стала первой национальной командой за 73 года, гонщикам которой удалось занять первые четыре места в одном виде программы на чемпионате мира. В 1950 году подобного успеха в марафоне на 50 км классическим стилем добились шведские лыжники.

В 2023 году на чемпионате мира в Планице (Словения) золотую медаль в скиатлоне (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем) завоевал Симен Хегстад Крюгер, серебряным призёром стал Йоханнес Клебо, третьим финишировал Шур Рёте, Пол Голберг занял четвёртое место.

Отметим, что от участия в международных соревнованиях отстранена сборная России. На предыдущем чемпионате мира – 2021 золото в скиатлоне завоевал Александр Большунов.