Впервые за 73 года первые четыре места в мужской гонке на ЧМ заняли лыжники одной страны
Поделиться
Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам стала первой национальной командой за 73 года, гонщикам которой удалось занять первые четыре места в одном виде программы на чемпионате мира. В 1950 году подобного успеха в марафоне на 50 км классическим стилем добились шведские лыжники.
В 2023 году на чемпионате мира в Планице (Словения) золотую медаль в скиатлоне (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем) завоевал Симен Хегстад Крюгер, серебряным призёром стал Йоханнес Клебо, третьим финишировал Шур Рёте, Пол Голберг занял четвёртое место.
Отметим, что от участия в международных соревнованиях отстранена сборная России. На предыдущем чемпионате мира – 2021 золото в скиатлоне завоевал Александр Большунов.
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
20:42
-
20:20
-
20:10
-
19:50
-
19:40
-
19:21
-
19:20
-
19:13
-
19:12
-
19:04
-
18:52
-
18:45
-
18:41
-
17:29
-
16:31
-
16:29
-
16:11
-
15:49
-
15:36
-
15:15
-
14:59
-
14:56
-
14:29
-
14:21
-
14:16
-
14:00
-
13:47
-
13:38
-
13:28
-
13:25
-
13:15
-
13:03
-
12:53
-
12:53
-
12:38
Партнерский контент