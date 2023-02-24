Тренер Большунова: никто не скажет, что Клебо — чемпион мира и в скобочках «без россиян»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлении норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на чемпионате мира в Планице, куда не допущены российские спортсмены.

Став серебряным призёром скиатлона, Клебо обогнал Александра Большунова по количеству медалей с чемпионатов мира. Теперь у него девять наград на мировых первенствах. На счету Большунова восемь медалей.

«Клебо обогнал Большунова по количеству медалей на ЧМ — это свершившийся факт. Глупо это отрицать. У меня нет никаких эмоций по этому поводу. Я воспринимаю это как свершившийся факт. Сослагательное наклонение здесь — это неправильно. Идёт чемпионат мира, хоть и не участвуют наши спортсмены. Но принижать звание чемпиона мира никто не будет.

Никто не скажет, что Клебо — чемпион мира и в скобочках «без российских спортсменов». Можно было видеть всё только в очной борьбе. У нас идёт альтернативный чемпионат: Александр выиграл здесь, Йоханнес выиграл там, и не более. От этого разъединения проигрывают абсолютно все», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.