Радость Крюгера и неудача Клебо — в видеообзоре скиатлона на лыжном ЧМ-2023

Мужской скиатлон (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем) на чемпионате мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершился триумфом сборной Норвегии, гонщики которой заняли первые четыре места. Победу одержал Симен Хегстад Крюгер, вторым стал Йоханнес Клебо, третьим – Шур Рёте, четвёртым – Пол Голберг.

В классической части дистанции группа лидеров была достаточно плотной, на смене лыж финн Ийво Нисканен выигрывал у Клебо всего 0,6 секунды. Но буквально с первых метров коньковым стилем в отрыв убежали Крюгер и Рёте. К отметке 18,8 км их догнал Клебо, но поддержать темп соотечественников ему не удалось. Уже через километр Йоханнес вновь начал отставать, однако было ясно, что именно эти три норвежца разыграют места на пьедестале: их отрыв от преследователей составлял полминуты и только увеличивался.

Победитель определился к отметке 23,4 км – там Крюгер уже опережал Рёте на 10 секунд, а Клебо — на 25. Судьба серебра решалась на последних двух километрах, когда Клебо догнал и обошёл отставшего Рёте.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.