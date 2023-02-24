Порома принёс извинения Крюгеру за инцидент на смене лыж в скиатлоне

Шведский лыжник Вильям Порома принёс извинения победителю скиатлона на чемпионате мира – 2023 норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру за инцидент при смене лыж.

Гонщики меняли лыжи с классических на коньковые в соседних отсеках, куда прибыли практически одновременно. Переобуваясь, Порома бросил одну из своих палок в отсек Крюгера, перекрыв тому выход. Норвежец тут же сориентировался и откинул палку назад.

«Не знаю, как так получилось. Это прозвучит будто я лгу, если скажу, что это не было запланировано, но это на самом деле так. Я должен извиниться перед Сименом.

Хотел ли я вывести его из себя? Нет! Это было немного похоже на Олимпиаду-2018, когда он споткнулся, но всё равно выиграл золото. Теперь инцидент между нами, и он стал чемпионом мира. Не стоит связываться с Сименом, тогда он так быстр на лыжне. Это было глупо с моей стороны, но я не знаю, что случилось. Я должен извиниться перед Сименом за это», — приводит слова Порома Expressen.

«Может, это было не совсем по правилам, но ничего страшного. Меня это не особо остановило. Организатором следовало бы сделать края отсеков повыше, чтобы между ними нельзя было перекидывать вещи. Извинения приняты. Никаких обид с моей стороны вообще нет. Всё отлично», — ответил Крюгер.