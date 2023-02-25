Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание соревнований 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), будут разыграны четыре комплекта медалей.

В прыжках с трамплина станут известны победительницы командных соревнований у женщин и чемпион мира в индивидуальных прыжках у мужчин. Личные награды в лыжном двоеборье (прыжки с трамплина и гонка преследования) разыграют мужчины, а лыжницы определят сильнейшую в скиатлоне на 15 км (7,5 км классическим стилем и 7,5 км свободным стилем).

Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта на 25 февраля

Лыжное двоеборье. Мужчины

12:00 Трамплин HS-102

17:30. Гонка преследования, 10 км.

Прыжки на лыжах с трамплина

14:15 Женщины. Командные соревнования. Трамплин HS-102

19:00 Мужчины. Трамплин HS-102

Лыжные гонки

16:00. Женщины. Скиатлон, 2x7,5 км.