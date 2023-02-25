Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание соревнований 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), будут разыграны четыре комплекта медалей.
В прыжках с трамплина станут известны победительницы командных соревнований у женщин и чемпион мира в индивидуальных прыжках у мужчин. Личные награды в лыжном двоеборье (прыжки с трамплина и гонка преследования) разыграют мужчины, а лыжницы определят сильнейшую в скиатлоне на 15 км (7,5 км классическим стилем и 7,5 км свободным стилем).
Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта на 25 февраля
Лыжное двоеборье. Мужчины
12:00 Трамплин HS-102
17:30. Гонка преследования, 10 км.
Прыжки на лыжах с трамплина
14:15 Женщины. Командные соревнования. Трамплин HS-102
19:00 Мужчины. Трамплин HS-102
Лыжные гонки
16:00. Женщины. Скиатлон, 2x7,5 км.
- 25 февраля 2023
-
09:00
-
08:00
-
07:54
-
02:50
-
01:22
-
00:59
-
00:34
-
00:07
- 24 февраля 2023
-
22:10
-
21:50
-
21:32
-
21:14
-
20:42
-
20:20
-
20:10
-
19:50
-
19:40
-
19:21
-
19:20
-
19:13
-
19:12
-
19:04
-
18:52
-
18:45
-
18:41
-
17:29
-
16:31
-
16:29
-
16:11
-
15:49
-
15:36
-
15:15
-
14:59
-
14:56
-
14:29