Олимпийская чемпионка Хенниг ответила, может ли уйти из лыжных гонок в биатлон

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте, призёр этапов Кубка мира, немецкая лыжница Катарина Хенниг рассказала, задумывалась ли она перейти в биатлон, последовав удачному примеру бывшей подруги по лыжной команде Денизе Херрман-Вик.

«Пока это не было проблемой для меня. Я также не вижу причин переходить на биатлон. То, что сделала Денизе, по-моему, более чем замечательно. В итоге это увенчалось успехом. Но я чувствую себя очень комфортно в беговых лыжах, особенно в классическом стиле. Я также никогда не стреляла по мишеням из биатлонной винтовки (смееётся). Я бегаю на лыжах с тех пор, как себя помню», — приводит слова Хенниг Sport1.

На чемпионате мира по биатлону Херрманн выиграла спринт, завоевала серебро в пасьюте и в эстафете.