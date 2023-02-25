Олимпийская чемпионка Хенниг ответила, может ли уйти из лыжных гонок в биатлон
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте, призёр этапов Кубка мира, немецкая лыжница Катарина Хенниг рассказала, задумывалась ли она перейти в биатлон, последовав удачному примеру бывшей подруги по лыжной команде Денизе Херрман-Вик.
«Пока это не было проблемой для меня. Я также не вижу причин переходить на биатлон. То, что сделала Денизе, по-моему, более чем замечательно. В итоге это увенчалось успехом. Но я чувствую себя очень комфортно в беговых лыжах, особенно в классическом стиле. Я также никогда не стреляла по мишеням из биатлонной винтовки (смееётся). Я бегаю на лыжах с тех пор, как себя помню», — приводит слова Хенниг Sport1.
На чемпионате мира по биатлону Херрманн выиграла спринт, завоевала серебро в пасьюте и в эстафете.
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