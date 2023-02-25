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Финский лыжник отправлен в больницу после столкновения с рекламным щитом

Финский лыжник отправлен в больницу после столкновения с рекламным щитом
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23-летний финский лыжник Арси Руусканен был отправлен в больницу после того, как он столкнулся с рекламным щитом, сообщает Yle.

Руусканен во время скиатлона на чемпионате мира – 2023 сошёл с дистанции ещё до первой отсечки в 0,9 км. Примечательно, что инцидент не попал в телетрансляцию и даже руководство финской сборной изначально задавалось вопросом о том, что случилось с их лыжником.

«Мы не знаем, что на самом деле произошло. Он отправился в пункт оказания первой помощи вместе с другим врачом команды Янне Песоненом», — подчеркнул врач сборной Финляндии Маарит Валтонен.

Как позднее сообщила пресс-служба Федерации лыжного спорта Финляндии, спортсмен получил травму ноги и больше не сможет выступить на чемпионате мира. Во время падения он съехал с трассы и врезался головой в рекламный щит.

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