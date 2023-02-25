Финский лыжник отправлен в больницу после столкновения с рекламным щитом

23-летний финский лыжник Арси Руусканен был отправлен в больницу после того, как он столкнулся с рекламным щитом, сообщает Yle.
Руусканен во время скиатлона на чемпионате мира – 2023 сошёл с дистанции ещё до первой отсечки в 0,9 км. Примечательно, что инцидент не попал в телетрансляцию и даже руководство финской сборной изначально задавалось вопросом о том, что случилось с их лыжником.
«Мы не знаем, что на самом деле произошло. Он отправился в пункт оказания первой помощи вместе с другим врачом команды Янне Песоненом», — подчеркнул врач сборной Финляндии Маарит Валтонен.
Как позднее сообщила пресс-служба Федерации лыжного спорта Финляндии, спортсмен получил травму ноги и больше не сможет выступить на чемпионате мира. Во время падения он съехал с трассы и врезался головой в рекламный щит.
- 25 февраля 2023
-
01:22
-
00:59
-
00:34
-
00:07
- 24 февраля 2023
-
22:10
-
21:50
-
21:32
-
21:14
-
20:42
-
20:20
-
20:10
-
19:50
-
19:40
-
19:21
-
19:20
-
19:13
-
19:12
-
19:04
-
18:52
-
18:45
-
18:41
-
17:29
-
16:31
-
16:29
-
16:11
-
15:49
-
15:36
-
15:15
-
14:59
-
14:56
-
14:29
-
14:21
-
14:16
-
14:00
-
13:47