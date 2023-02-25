«Такого не должно быть на ЧМ». Нортуг – о столкновении финского лыжника с рекламным щитом

Двукратный олимпийский чемпион, бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировла ситуацию с финским лыжником Арси Руусканеном, отправленным в больницу после столкновения с рекламным щитом.

«Низины должны быть покрыты солью. Сейчас очень опасно, когда снег превращается в мокрую слякоть и под ней оказывается лёд. Управлять лыжами в такой ситуации может быть очень сложно.

Ситуация крайне неприятная. Такого не должно случаться на чемпионате мира, это точно. В низинах действительно было трудно управлять, это можно было увидеть во многих местах. Ситуация станет ещё более критической, если это начнет происходить и в другие дни гонок", — приводит слова Нортуга Ilta Sanomaat.

Руусканен во время скиатлона на чемпионате мира – 2023 сошёл с дистанции ещё до первой отсечки в 0,9 км. Примечательно, что инцидент не попал в телетрансляцию и даже руководство финской сборной изначально задавалось вопросом о том, что случилось с их лыжником.