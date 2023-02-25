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Джессика Диггинс снялась со скиатлона на чемпионате мира

Джессика Диггинс снялась со скиатлона на чемпионате мира
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Олимпийская чемпионка американка Джессика Диггинс не примет участие в сегодняшнем женском скиатлоне 2 x 7.5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения).

Американка решила пропустить гонку, чтобы лучше подготовиться к завтрашнему командному спринту. Именно в этом забеге она получила золотую медаль в составе сборной США на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

Джессика подошла к чемпионату мира в хорошей форме. На последнем перед чемпионатом мира этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия) Диггинс заняла второе место в забеге на 10 километров свободным стилем. В нынешнем розыгрыше Кубка мира на данный момент американка занимает второе место в общем зачёте.

Женский скиатлон начнётся в 16:00 по мск.

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