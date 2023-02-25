Голберг: после скиатлона Рёте подошёл и извинился. Он самый добрый парень на свете

Норвежский лыжник Пол Голберг высказался о тактике партнёров по сборной Симена Хегстада Крюгера и Шура Рёте в скиатлоне на 30 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Шур подошёл ко мне после гонки и извинился. Он самый добрый парень на свете. Он видел, как я отстал. Я ответил, что извиняться — это последнее, что он должен делать после такой гонки. Он должен настраиваться на себя, на свой результат и свой темп. Это индивидуальный вид спорта. Ничего плохого о тактике Рёте и Крюгера сказать не могу. Они не говорили, что собираются так сделать, но они и не обязаны», — приводит слова Голберга VG.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Планица, Словения

Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1:09.40,3.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) +12,2.

3. Шур Рёте (Норвегия) +14,1.

4. Пол Голберг (Норвегия) +45,9.

5. Вильям Порома (Швеция) +46,4.