Эбба Андерссон: чувствую, что должна дать пощёчину Норвегии

Шведская лыжница Эбба Андерссон поделилась ожиданиями от женского скиатлона на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Чувствую, что должна дать пощёчину Норвегии. Уверенность в себе помогает достигать нужных результатов. Я думаю, что если смогла выиграть на Кубке мира, то смогу победить и на чемпионате. После ковида я чувствовала, что с каждой гонкой становлюсь всё лучше. Надеюсь ускориться в Планице. Подводка к форме происходила дома в Швеции под руководством отца. Папа также является моим тренером», — приводит слова Андерссон TV2.

Напомним, женский скиатлон на 15 км на ЧМ-2023 по лыжным гонкам состоится сегодня, 25 февраля. Начало гонки — в 16:00 мск. Накануне состоялся мужской скиатлон.