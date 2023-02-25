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Трассу чемпионата мира скорректируют после жалоб лыжников и травмы Руусканена

Трассу чемпионата мира скорректируют после жалоб лыжников и травмы Руусканена
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Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Михал Лэмплот рассказал, какие действия предпримут организаторы чемпионата мира – 2023 в Планице (Словения) после столкновения финна Арси Руусканена с рекламным щитом на старте скиатлона. Лыжник не смог продолжить гонку, он был отправлен в больницу. Это вызвало острую реакцию его коллег и экспертов.

«Мы не устанавливали никаких разграничительных сеток, потому что трасса итак очень широкая. Ни мы, ни кто-либо из национальных команд не считали это место опасным. Те рекламные щиты теперь уберут полностью. Вокруг трассы много амортизаторов, мы хотим защитить всех спортсменов. Делаем всё возможное в этом отношении. Но, конечно, если оглядываться назад, было бы лучше, если бы там тоже были амортизаторы», — приводит слова Лэмплота Expressen.

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