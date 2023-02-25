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Калле Хальфварссон: пусть те, кто жалуется на трассу, научатся стоять на ногах

Калле Хальфварссон: пусть те, кто жалуется на трассу, научатся стоять на ногах
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Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, шведский лыжник Калле Хальфварссон резко высказался о критических комментариях в адрес лыжной трассы на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения).

«В этом виде спорт так много людей, которые очень плохо катаются в условиях горного рельефа. Я, конечно, тоже не альпинист, но это просто невероятно. Проблем в этом плане нет. На трассе нет опасных трасс. Называть это опасным – просто смешно. Им нужно научиться твёрдо стоять на ногах», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

Напомним, на старте мужского скитлона финский лыжник Арси Руусканен сошёл с дистанции ещё до первой отсечки в 0,9 км из-за столкновения с рекламным щитом. Он был отправлен в больницу. Позднее, на финише в рекламный борт жёстко врезался швед Вильям Порома.

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