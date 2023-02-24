Шведский лыжник на скорости врезался в борт на чемпионате мира. Падение выглядело страшно

Скиатлон на чемпионате мира – 2023 по лыжным видам спорта в Планице выиграл норвежец Симен Крюгер. Его соотечественник Йоханнес Клебо, не рискнувший поддержать темп будущего чемпиона, теперь уже точно не выиграет шесть золотых наград в Словении. Но самый эффектный финиш выдали не они, а швед Вильям Порома! Такой финиш, что все норвежцы, праздновавшие свои медали, сразу побежали к нему.
22-летний швед, который пока ещё не завоёвывал наград на больших турнирах, но уже успел несколько раз забежать в призы на этапах Кубка мира, больше известен как бойфренд Фриды Карлссон. Но Порома своими спортивными результатами пытается делать всё, чтобы применительно к нему как можно меньше употребляли это словосочетание.
Скиатлон в Планице он провёл очень хорошо. Да, не удержался за Крюгером, Клебо и Рёте. Так за ними никто не удержался. Но на финише Порома уступил ещё одному норвежцу – Полу Голбергу в борьбе за четвёртое место. И настолько, видимо, расстроился, что уже после финиша зачем-то резко свернул влево и на полной скорости врезался в рекламный борт.
Кажется, Вильям только в последнее мгновение увидел перед собой преграду, но сделать ничего не успел. Удар выглядел очень сильным, и шведский лыжник упал как подкошенный. К нему на помощь сразу бросились норвежцы, но всё обошлось без травм.
ЧМ-2023
Фото: Кадр из трансляции
«Со стороны было страшнее, чем есть на самом деле. Со мной всё в порядке», — сообщил после финиша Порома.
Он признал, что расстроился итоговому месту, подчеркнув, что без разницы, какое место занимать, если это место не в топ-3. Впрочем, у шведа, да и у всех остальных впереди ещё есть гонки, чтобы постараться уехать из Планицы с медалью. Но главное – чтобы живым и здоровым.
- 24 февраля 2023
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