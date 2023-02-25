Джессика Диггинс заявила, что перестала быть открытой с журналистами из-за искажения слов

Олимпийская чемпионка американская лыжница Джессика Диггинс призналась, что стала осторожнее общаться с журналистами из-за искажения её слов.
«То, что люди читают в прессе, зачастую не полная история. Журналисты могут преподнести информацию по-своему и перекрутить. Это привело к тому, что мои интервью стали более скучными и закрытыми, потому что я должна защищать себя», — приводит слова Диггинс Nettavisen.
Напомним, ранее Диггинс снялась с женского скиатлона 2 x 7.5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения). На последнем перед чемпионатом мира этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия) Диггинс заняла второе место в забеге на 10 километров свободным стилем. В нынешнем розыгрыше Кубка мира на данный момент американка занимает второе место в общем зачёте.
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