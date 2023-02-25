Наталья Непряева в борьбе с Истоминой выиграла скиатлон на «Чемпионских высотах»

В Малиновке (Архангельская область) завершился женский скиатлон в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам. Его победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область). Скиатлон, 15 км. Женщины

1. Наталья Непряева — 43.50,6.

2. Мария Истомина — отставание 1,7 секунды.

3. Анастасия Кулешова + 11,7.

4. Екатерина Смирнова + 17,3.

5. Диана Артемьева + 25,5.

6. Анастасия Прокофьева + 35,0…

8. Ольга Царёва + 1.03,2…

11. Вероника Степанова + 1.33,5…

14. Юлия Ступак + 1.53,3.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.