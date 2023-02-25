Истомина: не считаю, что те, кто на ЧМ, забрали бы все медали, соревнуясь с россиянами

Российская лыжница Мария Истомина после женского скиатлона на «Чемпионских высотах» призналась, что пока не смотрела гонки на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам, который проходит в Планице (Словения).
«Гонки на чемпионате мира я пока не смотрела, только за результатами следила. Но дистанционные гонки, наверное, я посмотрю. Интересно, да и ради мотивации. Когда мальчики вчера сравнивали результаты, было понятно, что наши лидеры боролись бы за медали чемпионата мира. Я не считаю, что те, кто там, на чемпионате мира, просто так забрали бы все медали. Думаю, мы бы составили хорошую конкуренцию», — передаёт слова Истоминой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Напомним, решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) от 22 октября 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от выступления на чемпионате мира.
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